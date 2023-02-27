Karayolunda şüpheli ölüm

Tunceli-Pertek- Elazığ karayolunda 52 yaşındaki vatandaş, ölü halde bulundu.

Olay Tunceli-Pertek-Elazığ karayolu Yeniköy mevkiinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda hareketsiz şekilde yatan bir şahıs gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, 52 yaşındaki Erdal Açılan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Açılan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Açılan'ın aracının olay yerine yakın bir yerde kaza yapmış halde bulunduğu öğrenilirken, şahsın kaza sonucu mu yoksa başka bir aracın çarpması sonucu mu öldüğü konusunda jandarmanın geniş çaplı tahkikata başladığı belirtildi. - TUNCELİ