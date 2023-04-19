Pertek'te seçim güvenliği toplantısı yapıldı
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Fırat başkanlığında 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçe seçim kurulu başkanı Eda Burcu Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Murat Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Kaplan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Hasan Polat katıldı.
Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplanda emniyet ve asayişe ilişkin konular görüşüldü. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa