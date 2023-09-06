Tunceli'de Minibüsler Çarpıştı: 3 Yaralı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki minibüs çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 34 DVK 517 plakalı minibüs ile 23 KC 929 plakalı minibüs, Tunceli-Elazığ kara yolu Beydamı köyü mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Yaşam