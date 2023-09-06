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Tunceli'de Minibüsler Çarpıştı: 3 Yaralı

Yaşam Haberleri

Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki minibüs çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 34 DVK 517 plakalı minibüs ile 23 KC 929 plakalı minibüs, Tunceli-Elazığ kara yolu Beydamı köyü mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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