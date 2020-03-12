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Ziraat Mühendisleri Odası, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Irak, Ekonomi, Güncel

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, sosyal medyada gündem olan ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün hakkında uyarılarda bulunduğu "çekirge istilası"yla ilgili konuştu. "Çöl çekirgeleri Irak'a kadar geldiyse Türkiye'ye de gelebilir" ifadelerini kullanan Güngör, çekirgelerin koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu vurguladı.

12.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:42
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Özden Güngör, Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz günlerde uyarıda bulunduğu ve bugün Türkiye'de gündem olan "çekirge istilası"yla ilgili konuştu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; binlerce sosyal medya kullanıcısının "#çekirgeistilası" hashtag'ini kullanmasıyla Twitter'ın birinci gündem maddesine yerleşen konuyla ilgili Güngör, "Çekirgelerin İran ve Irak'a ulaşmış olmaları Türkiye için risk ve problem teşkil ediyor" dedi ve ekledi, "Koronadan daha tehlikeli."

"ÇOK HIZLI ÜRÜYOR VE BÜTÜN ÜRÜNLERİ SİLİP SÜPÜRÜYORLAR"

Güngör, "Normalde Afrika'dan giden çöl çekirgesi sürüsünün Asya'ya yönelmesi gerekiyordu. Yön değiştirip bu tarafa gelmişler. Bunun en büyük nedenlerinden biri küresel iklim değişikliği" ifadelerini kullandı.

Sürülerin milyarlarca çekirgeden oluştuğunu söyleyen Güngör, söz konusu canlıların günde 150 ila 170 kilometre yol katedebildiğini vurguladı. Güngör, "Çok hızlı ürüyor ve bütün ürünleri silip süpürüyorlar. Her türlü bitkisel ürünleri yiyebiliyorlar ve tarım alanlarını tahrip ediyorlar. Bir çekirge sürüsü, bir günde 40 bin kişiye yetecek gıdayı tüketiyor" diye konuştu.

"BAKANLIĞIN NE GİBİ ÖNLEMLER ALDIĞINI BİLMEMİZ GEREKİYOR"

Türkiye'de üreticilerin hali hazırda zorluk çektiğinin altını çizen Güngör sözlerini şöyle sürdürdü:

"2.7 milyon kayıtlı çiftçi sayısı 2.1 milyona düştü. İşlenebilir tarım arazileri azaldı. Gıda sıkıntısı var. Her türlü ithalat ve ihracatta kısıtlamalar mevcut. Çöl çekirgesinin Türkiye'ye girmesi demek, büyük problem demektir. Gıda fiyatları yükselir. Üretim zaten kısıtlı. Korona yüzünden ithalat da yapamıyoruz."

Güngör, Tarım Bakanlığı'nın Tarım İl Müdürlükleri'ni uyarması gerektiğini söyledi.

Güngör, "Çöl çekirgesiyle ilgili bakanlığın ne gibi önlemler aldığını bilmemiz gerekiyor. Tıpkı koronayla ilgili yapılan bilgilendirmelerdeki gibi bakanlığın tedbirler önermesi lazım. Bu istila, gıda ve turizm açısından risk oluşturuyor. Devlet hazırlıklı olmalı" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli

Haberin Videosu:

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör'den Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme

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