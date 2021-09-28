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Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi, Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüttüğü arıcılık faaliyetleri sonucunda bu yıl 3 ayda 2 buçuk ton bal üretimi gerçekleştirdi.

KANGAL, SİVAS (İHA) - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi, Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüttüğü arıcılık faaliyetleri sonucunda bu yıl 3 ayda 2 buçuk ton bal üretimi gerçekleştirdi.

Ziraat Fakültesi Arıcılık Araştırma ve Uygulama Birimi akademik çalışmaların yanı sıra doğal bal üretimi faaliyetlerine de devam etti. Türkiye'de kuraklık olmasına rağmen kolonilerin olduğu Mühürkulak köyünün bol yağış alması sonucunda bal üretimi verimi ile yüz güldürdü. Fakülte bu sezon 2,5 ton bal üretimi yaptı.

Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak adına göçer arıcılık yaptıklarını söyleyen OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Güler, "OMÜ Ziraat Fakültesi Arıcılık Birimi olarak başta eğitim-öğretim olmak üzere araştırma ve uygulama üzerine kurulmuş 'Arıcılık Araştırma ve Uygulama Birimi' adı altında bir işletmemiz var. Biz burada özellikle ırk karakterizasyonu, ırk ıslahı yapıyoruz. Bizim elimizde 2 tane arımız var. Biri Kafkas arısı; hastalıklara yüzde 99 dayanaklı bir arıdır. Bir de son 7-8 yıldır Karadeniz arısının ıslahına çalışıyoruz. Bu 2 materyal var elimizde. Burada tabii bu konuyla ilgili doktora çalışmaları, yüksek lisans çalışmaları devam ediyor. Biz bu çalışmalar çerçevesinde doğru ve güvenilir veriye ulaşmak adına göçer arıcılık yapıyoruz. Son 6 yıldır arıları yaylaya, Sivas'a götürüyoruz. Sivas'ın Kangal ilçesi Mühürkulak köyüne gidiyoruz. 2 bin rakımda bir yer. Bizim arı koyduğumuz yer 1870 rakımdır. Çok mükemmel bir yerdir ve çok zengin flora kaynaklarına sahip bir alandır. Bu sene Türkiye'de kurak geçti. Türkiye'de bu yıl bal rekoltesi kuraklıktan dolayı çok düşük oldu. Bizim orada ise iyi yağış oldu. Çok güzel bir verim aldık" dedi.

"Bizim açımızdan çok iyi bir yıl geçti"

Kendi açılarından bal üretiminin geçen yıla oranla daha iyi olduklarını belirten Prof. Dr. Güler, "Bizim üretimde kullanılan verim amaçlı kullanılan arıların verimi ortalama 25 kilogramdır. Kovan başına bir teneke gibi bir verimimiz oldu. Bizim açımızdan çok iyi bir yıl geçti. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerin tezlerinde çok güvenilir verileri elde ettik. Ülke olarak geçen yıl çok daha iyiydi. Arıcılıkta kuraklık bu yıl yüzde 70 düzeyindeydi. Bal üretimi de bu düzeyde düşük oldu. Bu bir gerçektir. Bizim açımızdan bu yıl geçen yıla göre daha iyi geçti. Gittiğimiz yer sürekli yağış aldı. Çok güzel flora oldu. İlk amacımız bal üretmek değil. Bizim buradaki asıl amacımız öğretimdir. Araştırmalar yapıyoruz. Elimizde 350'ye yakın arı kolonisi var. Hep araştırmalarda bu materyalden yararlanıyoruz" diye konuştu.

"Çok güzel ballar elde ettik"

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Dr. Muharrem Özcan ise "OMÜ Ziraat Fakültesi olarak tüm bitkisel ve hayvansal ürünlerde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimizden bir tanesi de arıcılık faaliyetlerimizdir. Bu sene hava şartları iyi gitmemesine rağmen arıcılık faaliyetlerinde oldukça yeterli verime ulaşabildik. Bu noktada arılarımızı Sivas'ın Kangal ilçesine götürerek orada konaklattık. Oranın güzel çiçekleriyle birlikte çok güzel aromalı ve çok güzel ballar elde ettik. 2 buçuk ton üzerinde ürünümüzü hem süzme bal olarak hem çerçeveli petek olarak hem de karakovan bal olarak çevremizdeki vatandaşlara sunduk" şeklinde konuştu.

Organik ballar, fakültenin kantininde satılıyor.

Ziraat Fakültesi, yüzde 99 hastalıklara dayanaklı olduğu bilinen Kafkas arısı ile Karadeniz arıları üzerinde de ıslah çalışmaları yapıyor. - SAMSUN

Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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