Ziraat Bankası ikinci el taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası taşıt kredisi oranları 2020 | Taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 0 ve ikinci el araç satın alacaklara özel düşük faiz oranlarıyla 60 aya kadar düşük faizli taşıt kredisi desteği sağlıyor. Ziraat Bankası ikinci el taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası taşıt kredisi oranları 2020 | Taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat Bankası taşıt kredisi başvurusu için gerekli şartlar ne?

Kamu bankaları tarafından açıklanan araçlar için verilecek, kullanılacak kredi faizleri açıklandı. Peki, Ziraat Bankası taşıt kredisi başvurusu için gerekli şartlar nelerdir? Taşıt kredisi için gerekli belgeler, taşıt kredisi faiz oranları, taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Hepsi haberimizin detaylarında...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Şartlara uyacak kendi seçtiğiniz bir araç için finans sağlayacak Ziraat Bankası için gerekli şartlar şunlardır:

İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 60 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı Taşıt Kredisinden faydalanabilirsiniz.

0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

Banka, bireysel kredi kullanan müşterilere hayat sigortası ve kasko* de ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

Şubece istenebilecek diğer belgeler

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI 2020

İhtiyaç kredisi : 1,32

Taşıt kredisi : 1,30

Konut kredisi : 1,29

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Taşıt Kredisine başvuru yapmak için:

Banka şubeleri, online bankacılık, Ziraat mobil, ATM veya çağrı merkezinden detaylı bilgi alınabilir.

Kredi başvurusu için gerekli belgelerle banka şubelerine giderek de danışabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI LİNKİ

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