Ziraat Bankası Bağlı Ortaklığı Ziraat Girişim Sermayesi Kuruldu
Ziraat Bankası, bağlı ortaklığı kapsamında Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bugün kuruluş işlemi tamamlandığını duyurdu.
Ziraat Bankası, bağlı ortaklığı kapsamında Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bugün kuruluş işlemi tamamlandığını duyurdu.
Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeralan açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Bankamız bağlı ortaklığı kapsamında kurulan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 8 Kasım tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve bugün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı yapılarak kuruluş işlemi tamamlanmıştır."