Zıpkınla 5'er kiloluk levrek ve somon avladı
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Zıpkınla 5'er kiloluk levrek ve somon avladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Zıpkınla 5'er kiloluk levrek ve somon avladı

Karadeniz'de zıpkınla avlanan 5'er kiloluk levrek ve somon yüz güldürdü.

Karadeniz'de zıpkınla avlanan 5'er kiloluk levrek ve somon yüz güldürdü.

Sinop'ta uzun yıllardır zıpkınla balık avlayan amatör balıkçı Sinan Ergen, Samsun'a bağlı Yakakent mevkisinde 5'er kiloluk somon ve levrek avladı. Sinop'ta 20 yıldır tüpsüz dalış yaparak hobi amaçlı zıpkınla balık avlayan Sinan Ergen işindeki yoğunluğu ve stresi denizde attığını ifade etti.

Ergen konuşmasını şöyle sürdürdü: "Uzun yıllardır dalıyor ve balık vuruyorum. Bu ayları kaçırmamaya çalışıyorum. Bu günlerde hava sıcaklığının artması ve güneşin kendisini göstermesiyle balıkların özellikle levrek balığı kenar geliyor. Bu da zıpkıncıların iştahını kabartıyor. Mevsimin kış ayından çıkıp İlkbahara girmesiyle denizdeki su sıcaklığın artmasıyla denizdeki balık çeşitliliği ve havuzdan kaçan somonlar ve levrek kefal balıklarıyla bu sıraları bolca karşılaşmak mümkün. Levrek balığı Karadeniz'de kış dönemlerinde yaşamını çok derin sularda geçirip deniz suyu sıcaklığı özellikle 13-17 dereceye geldiğinde kıyılarda bu balıkları çokça görmek mümkün. Ben de bu fırsatları değerlendirip balık avlıyorum. Stresi sabah denizde atıyor, güne dinç bir şekilde başlıyorum. Balık avlamak kolay değil, teknikleri var. Nefes kontrolü yapıp dibe dalıyoruz."

Ergen, denizde bu mevsimlerde yumurta dönemi olduğundan dişi balıkları kesinlikle avlamadığını belirterek denizdeki popülasyonun artması için bilinçli avcılık yaptığını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Zıpkınla 5'er kiloluk levrek ve somon avladı
Zıpkınla 5'er kiloluk levrek ve somon avladı
Zıpkınla 5'er kiloluk levrek ve somon avladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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