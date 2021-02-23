Zeytin ağaçları soğuktan yanan köylüler devletten destek bekliyor
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Zeytin ağaçları soğuktan yanan köylüler devletten destek bekliyor

23.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:02
Zeytin ağaçları soğuktan yanan köylüler devletten destek bekliyor

Bursa'da eksi 13 dereceyi gören soğuklardan zeytin ağaçları yanan çiftçiler devletten destek bekliyor. En az 3 yıl tarlalarından gelir elde edemeyecek olan köylüler, destek olunmazsa aç kalacaklarını söyledi.

Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Mudanya ilçesinde zeytin ağaçları bu yıl yaşanan aşırı soğuklardan dolayı yandı. En son 1985 yılında böyle bir durumla karşılaşan ve yıllarca ağaçlarından mahsul alamayan köylü, destek olunmazsa aç kalmaktan endişe ediyor. En büyük hasarın gerçekleştiği Mudanya'nın Çepni köyünde üreticiler tekrar üretim yapabilmek için devletten gelecek desteği dört gözle bekliyor.

Zeytin ağaçları soğuktan yanan köylüler devletten destek bekliyor

3 YIL BOYUNCA GELİR ELDE EDEMEYECEKLER

3 yıl mahsul alamayacak köylüler, 3 sene boyunca hiçbir gelir elde edemeyecek. 3 yıl sonra da mahsul alabilmek için zeytin ağaçlarına çok iyi bakmaları gerekiyor. Köylüler tekrar zeytin üretebilmek için devletten vadeli ve faizsiz kredi istiyor.

Zeytin ağaçları soğuktan yanan köylüler devletten destek bekliyor

"YETKİLİLER SESİMİZİ DUYSUNLAR"

En büyük geçim kaynaklarının zeytin üretimi olduğunu ifade eden Çepni köyü sakinleri, "Yaşanan dondan dolayı köyümüzde ve Mudanya'nın birçok köyünde zeytin ağaçları yandı. Böyle bir durumla 1985 yılında karşılaşmıştık. Zeytin ağaçları yapraklarını dökmüş, 3-5 yıl mahsul alamamıştık. Zeytin ağacının bakımı çok masraflı. Biz 3 yıl hiç para kazamayacağız. Bir de 3 yıl sonunda ürün alabilmemiz için ağaçlara iyi bakmamız lazım. Bu da masraf demek, devletimiz bize destek olmazsa aç kalırız. Tekrar üretim yapabilmemiz için destek bekliyoruz. Bu bölgede dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerini üretiyoruz. Durumumuz çok kötü, yetkililer sesimizi duysunlar" dedi.

Zeytin ağaçları soğuktan yanan köylüler devletten destek bekliyor

YÜZ BİNLERCE DÖNÜM ZEYTİNLİK HASAR GÖRDÜ

Türkiye'nin en büyük sofralık ihtiyacının karşılandığı Bursa'da yaşanan dondan dolayı 8 ilçede yüz binlerce dönüm zeytinlik hasar gördü. Havaların ısınmasıyla birlikte zeytin ağaçlarında oluşan zarar daha net ortaya çıkacak.

Zeytin ağaçları soğuktan yanan köylüler devletten destek bekliyor
Zeytin ağaçları soğuktan yanan köylüler devletten destek bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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