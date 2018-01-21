Havza'da Süper Amatör Lig takımlarından Havza Belediyesspor ile Samsun Türk Telekom maçı öncesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Havza Belediyesspor ile Samsun Türk Telekom, Havza Şehir Stadı'nda karşılaştı.

Golsüz biten maçta Samsun Türk Telekom ile berabere kalan Havza Belediyespor puanını 33'e yükseltti.

Maç öncesi taraftarlar ve futbolcular Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Kulüp Başkanı Aziz Pekşen, "Taraftarımızdan gelen talep ile Afrin'deki askerlerimiz için dua ettik. Oradaki askerimiz, Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Her şey istedikleri gibi olsun, kazasız, belasız evlerine dönmeyi nasip etsin." diye konuştu.