Zeytin Çekirdeğini Plastiğe Dönüştüren Projeye Büyük Ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması'nda otomotivde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirecek toplam 10 girişimci proje sahibine 210 bin TL ödül dağıtıldı. Yarışmada, zeytin çekirdeğinden doğada kaybolan ve antimikrobiyal biyoplastik granül üreten proje birinci oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlediği 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

OİB'in Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla düzenlediği Ar-Ge Proje Pazarı'nda birinciliğe, zeytin çekirdeğinden doğada kaybolan ve antimikrobiyal biyoplastik granül üreten projesiyle Duygu Yılmaz ve ekibi layık görüldü. Komponent Tasarım Yarışmasında ise öğrenci kategorisinde birinci plazma teknolojisiyle araçlardaki aerodinamik (havanın kuvvetsel etkileri) kayıpları azaltan projesiyle Emre Akgül ve Emre Uygun, Profesyonel kategoride birinci de karbon emisyonunu düşüren projesiyle Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Özgür Ertunç ve ekibi oldu.

Otomotivde ilk ve tek girişimcilik platformunu kuran OİB'in bu yıl 22-23 Mart tarihlerinde Özyeğin Üniversitesinde düzenlediği 7. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile ihracatın arka arkaya 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisinde katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Girişimcilerden yatırımcılara, öğrencilerden profesyonellere yerli yabancı çok sayıda ismi buluşturan etkinlikte, otomotivde girişimci projelere iki gün boyunca toplam 210 bin TL ödül verildi. Dereceye girenler ayrıca yurtdışında eğitim ve İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde projelerini geliştirme hakkı kazandı.

"Türkiye elektrikli otoda önemli yatırımlara imza atacak"

Etkinlikte konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiğini, beş yıl sonra otomotiv yan sanayisinde belki de mazot pompası, diferansiyel, şanzıman, vites kutusu, amortisör üretenlerin artık bunu üretmeyeceklerini söyledi. Zeybekci, "Çünkü yaklaşık olarak beş yıl sonra araçların belki de yüzde 40'ı elektrikli hale gelecek. Elektrikli araçların teknolojileri bildiklerimizden çok daha farklı. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz, Türkiye elektrikli araçların kullanacağı batarya teknolojileriyle ilgili çok önemli yatırımların imzasını atacak, önemli yatırımlara başlayacak" diye konuştu.

"Otomotiv 117 Ar-Ge Merkezi ile ülke lideri"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, sektörün geldiği noktaya dikkat çekerek, "Son 12 yılın arka arkaya şampiyonu olan otomotiv sektörü, 28,5 milyar dolar ihracat ile ülke ihracatının yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştiriyor. Dünyanın 14. Avrupa'nın da 5. büyük motorlu araç üreticisiyiz. Türkiye'de 117 Ar-Ge Merkezi ile bu alanda da lideriz" dedi.

Dünya otomotiv endüstrisinin gündeminin elektrikli, birbiri ile bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar olduğuna işaret eden Sabuncu, "Beş yılda birbirleri ile bağlantılı 439 milyon araç yollarda olacak. 2030'da araçların yüzde 30'u sürücüsüz olacak. Araç içi bilgi ve eğlence sistemleri ile yazılıma yönelik yatırımlar önem kazanacak. Dönüşüm başladı ve önümüzdeki beş yılda daha hızlı olacak. Yeni ekosistemde bağlı araçlar, iletişim, büyük veri çok önemli. Büyük veriyi okuyabilenlerin ve robot operatör vasıflı iş gücünün önemi artacak. Batarya teknolojileri, ileri düzey sensörler, yapay zeka teknolojileri, multimedya sistemleri gibi alanlar, başlıca yatırım noktaları. Bu alanlara yatırım yapmayan, gelişemeyen tedarikçilerin ayakta kalma şansı azalacak. Türk otomotiv endüstrimiz mutlaka bu dönüşümün bir parçası olmalı" dedi.

"Yatırımlara ve girişimlere destek büyük"

OİB Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da, "Gençlerin doğru konumlanması için yatırımlara ve girişimlere önemli destekler veriyoruz. Eğer elle tutulur bir fikriniz varsa bizler buradayız. Çünkü gelecekte yapay zeka nedeniyle yaratıcı olmayan meslekler yok olacak. Tüm otomobiller akıllanacak ve her şey ile bağlantı kuracak. Nesnelerin interneti ile yeni iş modelleri doğacak. Gelecekte bu alanda pazar büyüklüğünün 3 trilyon dolar olacağı öngörülüyor. Türkiye otomotiv sektörü olarak bu alanda yüzde 1,5 pay alırsak, 45 milyar dolar eder ki yıllık ihracat rakamımız olan 28 milyar doların üzerine çıkmış oluruz. Aklımız varsa sıkıntı yok" dedi.

"Türk insanının başarısının konuşulması bize moral verecek"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Özyeğin Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı ve Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin de, "Genç Girişimcilere Tavsiyeler" başlıklı konuşmasında "Türkiye'de 2010 yılında 11 girişim 19 milyon dolar, 2017 yılında 167 girişim 177 milyon dolar yatırım aldı. Bu konuda zamanla Avrupa'daki bazı ülkeleri yakalayacağız" dedi.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de, "Ülkemizde otomotiv sektöründe olduğu gibi tüm sektörlerde anlamlı ve sürdürülebilir fark yaratmak için inovasyon, tasarım ve üretimi bir bütün olarak, aynı eksende birleştirmek gerekiyor" dedi.

Shell Eco Marathon sunumunun da yapıldığı etkinlikte düzenlenen Mobility, Ana Sanayi ve OEM Kurum içi Başarı Hikayeleri ve Elektrikli Araç Komponentleri panellerinde otomotivde geleceğin stratejileri masaya yatırıldı. - BURSA