Zambiya ve Botsvana'yı birbirine bağlayan Kazungula Köprüsü hizmete girdi

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya ile Botsvana'yı kara ve demir yoluyla birbirine bağlayacak Kazungula Köprüsü, törenle hizmete açıldı.

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya ile Botsvana'yı kara ve demir yoluyla birbirine bağlayacak Kazungula Köprüsü, törenle hizmete açıldı.

Zambezi Nehri üzerine kurulu 923 metrelik Kazungula Köprüsü'nün dünkü açılış töreninde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve Afrika Birliği (AfB) Başkanı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) Devlet Başkanı Felix Tshisekedi hazır bulundu.

Lungu, açılışı gerçekleştirilen bu köprüyü mal ve hizmet akışını kolaylaştırıp Zambiya'yı dışarı bağlayan oldukça önemli bir girişim olarak nitelendirdi.

Botsvana Devlet Başkanı Masisi ise ülkesinin Zambiya'yı kalkınmada kilit stratejik bir ortak olarak gördüğünü belirterek bu ikonik projenin, iki ülke arasında giderek güçlenen ikili ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.

Tshisekedi de bu köprü projesinin AfB hedefleri ile kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı müreffeh bir Afrika çağrısı yapan "Gündem 2063" projesinin öncelik alanlarıyla uyumlu olduğunu kaydetti.

Kazangula Köprüsü

Kazangula Köprüsü, Güney Afrika bölgesindeki büyük limanlarla bağlantı yoluyla, uluslararası pazarlara erişimini artırması beklenen önemli bir bölgesel entegrasyon projesi olarak biliniyor.

Afrika Kalkınma Bankasının da inşasına finansman sağladığı Kazungula Köprüsü, yaklaşık 269 milyon dolara mal oldu.

Köprü sayesinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Hint Okyanusu kıyısında bulunan ve Afrika ticaretinde stratejik öneme sahip Durban Limanı'ndan hareket eden araçlar, Zimbabve'ye uğramak zorunda kalmadan Botsvana üzerinden Zambiya'ya ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik