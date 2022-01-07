Zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları, Kılıçdaroğlu'ndan çözüm için söz aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakırköy Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75 gündür sürdüren Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, toplu açılış ve temel atma törenin yapıldığı alanda protesto yaptı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

"Hak, hukuk, adalet", "75 gündür Bakırköy'de grev var", "Davamız ekmek davasıdır" sloganları atan sendika üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun alandan çıkışını bekledi.İşçiler, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, programda konuştuktan sonra işçilerin görüşme talebi kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile işçiler adına Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüştü.

"EN KISA ZAMANDA ÇÖZECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "75 gündür Bakırköy'de bir grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Belediye başkanının sıfır zam dayatmasıyla bugün 75. günündeyiz. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir açılış programında Bakırköy'deki yaşanan olayları kendisine aktardık. Yanında İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da vardı. Genel Başkan notlarını aldı. En kısa sürede taleplerimizi de alarak çözeceğini bize söyledi ve biz de arkadaşlarımızla şu anda buradan ayrılıyoruz. Bizim 2020 yılına ait enflasyon artı, refah payı, 2021'e ait enflasyon talebimiz artı refah payı, 2022 için de enflasyon talebimiz vardı. Sayın Genel Başkan o şekilde not alarak, bu olayı en kısa sürede çözeceğini söyledi. Bugün Sayın Bakırköy Belediye Başkanı'nı çağırarak görüşüp bu işi çözeceklerini söylediler." dedi.

75 GÜNDÜR GREVDEYDİLER

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev başlatmışlardı. Bakırköy Belediyesi'nde Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasına karşı işçiler 75 gündür grev yapıyorlardı.

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