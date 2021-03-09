Zafer Yıldırım TÜGİAD Ankara Şube Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesinde Zafer Yıldırım, yeniden başkan oldu.

TÜGİAD Ankara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin 11. Olağan Genel Kurulu Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Tek aday olarak seçimlere giren 10'uncu Dönem Başkanı Zafer Yıldırım, yeniden başkan seçildi.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, gerek genel merkez gerekse şube başkanları olarak kadın üye sayısını artırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, yeni dönemde de TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in de desteğiyle gerekli gayreti göstereceklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaptıkları yardımlarla ellerini taşın altına koyduklarını kaydeden Yıldırım, "Şubemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği ve devamında fayda gördüğümüz tüm etkinlikleri de çok daha sıklıkla gerçekleştirmek için özen gösterdik. Bundan sonra da azimle çalışmaya, üretmeye ve Ankara'mızı kalkındırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

11. Dönem TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Zafer Yıldırım, Ercan Çelik, Can Çavuşoğlu, Beril Pınar Tandoğan, Osman Ertürk Özel, Özgür Erdem İncesu, Yaman Zaim, Burcu Ateş, Melih Aydın, Necati Ekiz, Serkan Yıldız, Mehmet Selvi, Hakan Yücelen, Filiz Erol, Hakan Metin, Ersin Küçükparmak, Tolga Tamkoç, Özge Kuzu, Kemal Mit, Oğuz Ayrancıoğlu, Uğur Sucu, Mirkan Aydın, Rıfat Şahin, Eray Görücü, Sidar Tunca, Anıl Varol, Çimen Yıldırım Doğan, Gökhan Aksoy, Egemen Ünal, Aykut Çakmaklı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı