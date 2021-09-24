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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kürt sorunu yok bizim için.

DİYARBAKIR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kürt sorunu yok bizim için. Biz sorunu net, sınırları belli ve terör sorunu olarak görüyoruz." dedi.

Özdağ, Diyarbakır'da bir kafede düzenlenen basın toplantısında, Kürtleri sorun olarak değil kardeş olarak gördüklerini söyledi. Güneydoğu'daki sorunun doğru tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Özdağ, "Kürt sorunu yok bizim için. Biz sorunu net, sınırları belli ve terör sorunu olarak görüyoruz. Bunu bugün de böyle gördük, 1984'te de böyle gördük, 1976'da Apocular ilk kurulduğu zaman da bunun bir terör sorunu olduğunu gördük." diye konuştu.

Türkiye'de terör ve terörle mücadele konusunda yıllardan beri çalışmalar yaptığını söyleyen Özdağ, "Terör sorununun da nasıl aşılacağını, 'PKK Neden Bitmedi Nasıl Biter' adlı 450 sayfalık çalışmada iç ve dış unsurlarıyla ortaya koydum. Zafer Partisi de şimdi bir program sunuyor Türkiye'ye. Bu programın adı Demir Güvercin. Bu Türkiye'nin PKK terörüyle mücadele programı. Demir Güvercin programını önümüzdeki süreçte bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şunu söyleyeyim biz teröre ve teröre taviz verene sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İktidara gelmeleri halinde Türkiye'deki bütün sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te 700 bin, Şanlıurfa'da 700 bin, Kilis'te 130 bin, Hatay'da 700 bin, Adana'da 450 bin, Mersin'de 450 bin Suriyeli var. Sadece bu hatta 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Nüfusları da çok hızlı artıyor. Bu ne demek? Senin kardeşlerinin iş bulamaması demek. Senin annenin sosyal yardımı paylaşması demek. Onlar dönecekler. 8 milyon kişi döndüğü zaman Türkiye'de 1 milyon 300 bin kişiye iş açılacak."

Özdağ, "Onlar gidince kiralar düşecek, temel gıda maddelerinin fiyatları düşecek. Hastanede Suriyelinin arkasında bekleyip ondan sonra da onun parasını ödemekten kurtulacaksın. Çocuklarınız okullarda Suriyeliler dersini anlasın diye vakit kaybetmekten kurtulacak. Ondan sonra Türkiye artık AVM değil fabrika inşa etmeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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