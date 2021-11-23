Yüzmede bronz madalyalar Erzurum'a

GİRESUN (İHA) - Pandeminin ardından yüzmeye hızlı bir giriş yapan Dadaşların genç kulaçları Giresun'da madalyaları topladı. Erzurum Mix 4x100 Bayrak Takımı ve 4x50 Metre Karışık Bayrak Takımı Ulusal Gelişim Ligi'nde üçüncü oldu. İl Temsilcisi Umut Furkan Aknar, "Çıkışımız devam edecek" dedi.

Avrupa ve Dünyanın sayılı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olan Tam Olimpik Yüzme havuzundan yetişen sporcular madalya kazanarak Dadaşların göğsünü kabarttı. Yüzme İl Temsilcisi Umut Furkan Aknar ile antrenörler Ufuk Tepegün, Çiğdem Demir ve Mehmet Karyağdı nezaretindeki Erzurumlu yüzücüler Giresun'da madalyaları toplarken, kente iki üçüncülük kupası ile döndü. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Giresun'un ev sahipliğinde düzenlenen 11-12 Yaş Grubu Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarında Erzurum Gençlik Spor Kulübü yüzücüleri oldukça başarılı derecelere imza attı.

Alperen Tigiş, İclal Yıldırım, Yaman Rüzgar Kızılet ve Beyza Kukara'dan oluşan Mix 4x100 metre Serbest Bayrak Takımı üçüncü olarak bronz kupayı kazandı. Erzurum Gençlik Spor'dan Alperen Tigiş, Ulviye Duru Erdemci, Yaman Rüzgar Kızılet ve Beyza Kukara'dan oluşan 4x50 Metre Karışık Bayrak Takımı da üçüncü olarak bronz kupanın sahibi oldu.

5 yıl sonra bir ilk

Yaşanan Covid-19 pandemisinin yanı sıra pandemiden önce de il dışı yarışlarından böylesi bir başarı gösteremeyen Erzurumlu yüzücüler özellikle tam olimpik yüzme havuzunun hizmete girmesi ile birlikte atağa kalktı. Yüzme İl Temsilcisi Umut Furkan Aknar, "Beş yıl aradan sonra il dışından kupa ve madalyalar ile dönüyoruz. Bize destek olan İl Müdürümüz Birdal Öztürk ile Kulüp Başkanımız Fuat Taşkesenligil ile yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, Giresun'da yapılan Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Yarışlarından başarılı derecelerle dönen yüzücüleri ve antrenörlerini kutladı. - ERZURUM