Yüzme kuralları nedir? Olimpiyat Yüzme kuralları ve talimatları nedir?

Olimpiyat branşlarından Yüzme, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde Yüzme yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise Yüzme sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Yüzme kuralları nedir? Olimpiyat Yüzme kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…

Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda Yüzme ilgi oldu. Yüzmei dikkatle izleyen izleyiciler Yüzme sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Yüzme kuralları nedir? Olimpiyat Yüzme kuralları ve talimatları nedir?

YÜZME KURALLARI NELERDİR?

Müsabaka Kuralları

Madde 13-(1) Müsabıkların isimleri müsabakanın başlamasından üç dakika önce üç kere anons edilir. Müsabaka alanına planlanmış başlama zamanından sonra bir dakika içinde çıkmayan müsabık çekilmiş sayılır.

(2) Fiziksel kontrol ve kıyafetkontrolü; müsabık, anons edildikten sonra, fiziksel kontrol ve elbise kontrolü Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan kontrol görevlisi eşliğinde belirlenmiş kontrol masasına gidilerek yapılır.Kontrol esnasında müsabıklar hoşnutsuzluk göstermeyecek ve rakiplerini yaralayabilecek eşya ve materyal taşımayacaklardır.

(3) Müsabaka alanına giriş işlemi; kontrolden sonra, müsabıklar bir antrenör ile bekleme pozisyonuna girerek yapacaklardır.

(4) Müsabaka her raundda Orta Hakemin Shi-jak komutu ile başlar, yine Orta Hakemin Keu-man komutu ile sona erer. Orta Hakem Keu-man komutu vermese bile müsabaka daha önceden belirlenen zaman dolduğunda sona erer.

(5) Müsabakanın başlamasından önce ve bitişinden sonra uygulanacak kurallar aşağıda sayılmıştır.

a) Müsabıklar yüzleri birbirine dönük olarak durmalı, Orta Hakemin Cha-ryeot komutu ile selamlama vaziyeti almalı, Kyeong-rye komutu ile birbirlerini selamlamalıdırlar. Cha-ryeot selamlama duruşu, doğal olarak vücudun duruşu şeklinde, bel 30 dereceden daha fazla, baş ise 45 dereceden daha fazla eğilerek, yumruklar bacakların yanında sıkılı halde tutularak yapılacaktır.

b) Orta Hakem müsabakayı Joon-bi ve Shi-jak komutu ile başlatacaktır.

c) Son raundun bitmesinden sonra, müsabıklar kendi yerlerinde, yüzleri birbirlerine dönük, Orta Hakemin Cha-ryeot ve Kyeong-rye komutu ile selamlama yapacaklar ve daha sonra ayakta durma pozisyonunda hakemlerin kararını bekleyeceklerdir.

ç) Orta Hakem kazananı, kazanan müsabık tarafındaki elini kaldırarak ilan edecektir.

d) Müsabıklar köşelerine çekileceklerdir.

(6) Takım Müsabakalarında Uygulanacak Müsabaka Kuralları aşağıda sayılmıştır.

a) Her iki takımda, müsabıkların yerinden 1. sınır çizgisine doğru sunulan takım düzeninde yüzleri birbirine dönük olmak üzere duracaktır.

b) Maçın başlamasından önceki ve bitmesinden sonraki uygulama bu maddenin 5. fıkrasına göre yapılacaktır.

c) Her iki takım da, müsabıkların müsabaka yapabilmesi için, müsabaka alanını terk edecek ve müsabakalar için belirlenen yerin kenarında bekleyecektir.

ç) Son maç olan final maçından hemen sonra her iki takım da yüzleri birbirlerine dönük vaziyette müsabaka alanındaki yerlerini alacaktır.

d) Orta Hakem kazanan takımı, kazanan takım tarafındaki elini kaldırarak ilan edecektir.Müsabakanın tamamlanmasından sonra, müsabıklar kasklar başlarında selamlama hareketini yapacak, Orta Hakem kazananı ilan ederken kasklarını çıkaracaklardır.

İzin Verilen Teknikler ve Alanlar

Madde 14- (1) İzin verilen teknikler yumruk ve ayak tekniğidir.Bu teknikler aşağıda tanımlanmıştır.

a) Yumruk Tekniği; İşaret parmağının ve orta parmağın ön kısmı kullanılarak, diğer parmaklar sıkıca kapalı olarak uygulanan tekniktir. Orijinal Kore teknikler terminolojisinde; Pa-run-ju-mok terimi doğru biçimde sıkılı yumruk anlamında kullanılmaktadır.

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Bu nedenle, orta parmak ve işaret parmağının önünü kullanarak vurma ile, parmakların eklem yerleri açı, yörünge veya basamak oluşturmayacak şekilde yapılacak vuruş da kabul edilecektir.

b) Ayak Tekniği: Ayak bilek kemiğinin altındaki bölümü kullanılarak uygulanan tekniktir. Ayak elmacık kemiğiyani bilek kemiği aşağısında ayakla yapılacak her vuruş geçerli vuruştur. Bununla birlikte elmacık kemiğinden yukarısı ile, örneğin, kaval kemiği ile veya diz ile vs. yapılacak vuruşlara izin verilmemiştir.

(2) Vuruş yapılmasına izin verilen alanlar gövde ve yüzdür.Bu alanlar aşağıda tanımlanmıştır.

a) Gövde: Safeguard adı verilen müsabaka yeleği ile kapalı alanlara yumruk ve ayakla yapılacak teknik atağa izin verilmiştir. Fakat bu ataklar, spayn bölgesineolarak isimlendirilen kask ve vücutluğun iplerinin bağlandığı ara bölgeye yapılmamalıdır.Koltuk altları ile belden az aşağıda bulunan leğen kemikleri olarak da geçen kalça kemiklerikoruyucusunun bulunduğu bölge legal atak alanıdır. Bu nedenle vücut koruyucusuolarak kullanılan müsabaka yeleği her bir sıklette kuralına ve müsabıkın fiziğine uygun olarak giyilmelidir.

b) Yüz: Bu alana, başın arka bölümü hariç olmak üzere, sadece ayak ile atak yapılmasına izin verilmiştir.Spaynın devamı olan arka kısım hariç her iki yan ve kulaklar dahil, başın arka bölümü hariç olmak üzere başın tüm bölgesini ihtiva eder.