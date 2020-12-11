Yüzlerini cerrahi maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar
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Yüzlerini cerrahi maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar

11.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:49

Yüzlerini cerrahi maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar Bursa'da iki farklı apartmanda meydana gelen bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.

Yüzlerini cerrahi maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar

BURSA - Bursa'da iki farklı apartmanda meydana gelen bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bursa'da bulunan iki farklı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısı açık bulunan apartmana giren hırsız, ikinci katta duran bisikleti aldı. Apartmandan bisikletle çıkan hırsız koşarak gözden kayboldu. Diğer olayda ise, başka bir apartmanın ziline basarak kapıyı açtıran hırsız, kapı girişinde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı. O anlar apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızların yüzlerini maske ile gizledikleri görüldü. Polis ekipleri eşkallerini belirlediği iki hırsızı arıyor.

Yüzlerini cerrahi maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar
Yüzlerini cerrahi maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar
Yüzlerini cerrahi maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar
Yüzlerini cerrahi maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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