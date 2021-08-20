Yüz yüze eğitim kararı, kiralık evlerin tükenmesine neden oldu
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Yüz yüze eğitim kararı, kiralık evlerin tükenmesine neden oldu

Yüz yüze eğitim kararı, kiralık evlerin tükenmesine neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'te üniversitelerin yüz yüze eğitime başlama kararı ile birlikte kiralık evler bir bir tutulmaya başlandı Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, öğrencilerin kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşadığını belirterek, "Erenler ve Cedit mahallelerinde kentsel dönüşüm başladı.

İZMİT'te üniversitelerin yüz yüze eğitime başlama kararı ile birlikte kiralık evler bir bir tutulmaya başlandı Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, öğrencilerin kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşadığını belirterek, "Erenler ve Cedit mahallelerinde kentsel dönüşüm başladı. Dolayısıyla buralarda yaşayan insanların dönüşüm sürecinde yeni bir konut satın almak yerine, kiralık konutlarda barındığını düşünüyoruz. Bu yüzden kiralık ev bulma konusunda bir sıkıntı yaşanıyor" dedi.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağının duyurulmasının ardından, pandemi sürecini ailelerinin yanında geçiren öğrenciler de eğitim gördükleri kentlere dönmeye başladı. Öğrencilerin geri dönüşü ile birlikte Kocaeli'deki kiralık ev piyasası da hareketlendi. 3 üniversiteye ev sahipliği yapan kentte, öğrencilerin talebiyle birlikte kiralık ev sıkıntısı baş gösterdi. Özellikle Kocaeli Üniversitesi ile özel bir üniversitenin bulunduğu İzmit'te kiralık evlerin yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, sıkıntının sebebinin kentsel dönüşümün başladığı mahallelerde yaşayanların, dönüşüm süresince bölgedeki kiralık evlerde barınmasından kaynaklandığını söyledi.

'PANDEMİNİN ETKİSİYLE YURTLAR YERİNE KİRALIK DAİRELER ÖNE ÇIKIYOR'Öğrencilerin kente geri dönmeye başladığını söyleyen Hacıoğlu, "Gerçekten çok uzun bir tatil dönemi vardı. Bu dönem bitti. Şimdi, özellikle son haftalarda eylül ayında okulların açılarak yüz yüze eğitime başlanacak olması sebebiyle, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri şehrimize dönmeye başladı. Kocaeli Üniversitesi büyük bir üniversite. Bildiğim kadarıyla her yıl 19, 20 bin civarında yeni öğrenci kaydı alıyor. Bu öğrenciler, özellikle pandemi sürecine 1 ya da 2 ortaklı kiralık konut tercih edecekler. Pandeminin etkisiyle, insanlar kalabalık ortamdan uzak durmak istediği için yurtlar yerine kiralık daireler öne çıkıyor. Fakat Kocaeli'de, bizim de anlam veremediğimiz bir şekilde, kiralık daire bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun sebebini bulmak için kendimizce analizler yaptık. Özellikle Erenler ve Cedit mahallelerinde kentsel dönüşüm başladı. Dolayısıyla buralardaki insanların yeni bir konut satın almak yerine, kiralık konutlarda barındığını düşünüyoruz. Bu yüzden kiralık ev bulma konusunda bir sıkıntı yaşanıyor" dedi.'KİRALIK EV İÇİN SIRAYA GİRENLER VAR'

Kiralık ev bulmak isteyen kişilerin bazı emlakçılarda sıraya girdiğine de değinen Hacıoğlu, odalarına kayıtlı üyelerin zaman zaman kendisini aradığını belirterek, "Sosyal medya ya da diğer yollardan bizi takip eden duyurularımızı gören üyelerimiz bizi arıyor 'Bende şu an 5 kişi var, bir diğeri bende 10 kişi bekliyor mutlaka bize haber verin. Öncelik bizim olsun' gibi talepler geliyor" diye konuştu.


- Kocaeli
Yüz yüze eğitim kararı, kiralık evlerin tükenmesine neden oldu
Yüz yüze eğitim kararı, kiralık evlerin tükenmesine neden oldu
Yüz yüze eğitim kararı, kiralık evlerin tükenmesine neden oldu
Yüz yüze eğitim kararı, kiralık evlerin tükenmesine neden oldu
Yüz yüze eğitim kararı, kiralık evlerin tükenmesine neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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