Yusufelili kanocular Türkiye'yi Avrupa şampiyonasında temsil edecek
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Yusufelili kanocular Türkiye'yi Avrupa şampiyonasında temsil edecek

Yusufelili kanocular Türkiye'yi Avrupa şampiyonasında temsil edecek
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi kano sporcularından Mustafa Arda Acar ve Bahadır Karaduman, Türkiye'yi Avrupa Kano Şampiyonasında temsil edecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi kano sporcularından Mustafa Arda Acar ve Bahadır Karaduman, Türkiye'yi Avrupa Kano Şampiyonasında temsil edecek.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Rize'de gerçekleştirilen Akarsu Kano Slalom Milli Takım Kampına katılan Acar ve Karaduman'ın milli takıma seçildiği belirtildi.

Acar ve Karaduman'ın, 6-9 Mayıs'ta İtalya'nın Ivrea şehrinde düzenlenecek Avrupa Kano Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceği aktarılan açıklamada, Avrupa Kano Şampiyonasının Tokyo Olimpiyat Oyunlarının önemli bir basamağı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sporculara başarılar dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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