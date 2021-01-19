Yürürken yanına pencere camı düşen adam saniyelerle kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yürürken yanına pencere camı düşen adam saniyelerle kurtuldu

19.01.2021 21:34 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:38
Yürürken yanına pencere camı düşen adam saniyelerle kurtuldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, işe gitmek üzere evden çıkan Mesut Özsoyun'un (40) yakınına sürgülü cam düştü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, işe gitmek üzere evden çıkan Mesut Özsoyun'un (40) yakınına sürgülü cam düştü. Olası kazadan şans eseri kurtulan Özsoyun, düşen camın kendi dairesine ait olduğu öğrenince ikinci şoku yaşadı. 

Olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta meydana geldi. Duatepe Sokak 214 numarada oturan Mesut Özsoy, işe gitmek için evden çıktı. Özsoy, arabasına doğru yürüdüğü sırada, bir kaç santimetre gerisine sürgülü pencere camı düştü. Yere düşen cam gürültüyle parçalanırken, ne olduğunu anlamayan Özsoy kısa süreli şok geçirdi. Özsoy daha sonra camın kendi dairesinden düştüğünü fark etti. Yere düşen camın gürültüsüyle dışarıya çıkan mahalle esnafı Özsoy'u sakinleştirdi.

Bir gıda firmasında satış sorumlusu olarak çalışan Mesut Özsoy, olaydan sonra yaptığı açıklamada, "Annem her sabah evden çıktıktan sonra cama çıkarak beni işe uğurlar, yine bana hayırlı işler demek için sürgülü camı açmış, ancak cam bir anda yerinden çıkarak aşağıya düşmüş. Hayatımın şokunu yaşadım, resmen saniyelerle kurtuldum. Çok şükür hiç bir şeyim yok. Annem de olaydan sonra büyük şok yaşadı, aşağıda benim olduğumu görmemiş eğer öyle olsaydı refleksle tepki verebilirdi. Hepimizi Allah korudu, çok şükür kimsenin burnu kanamadı" diye konuştu. Yaşanan olay, sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde turşu bidonuyla yürüyen Özsoy'un bir kaç santim gerisine düşen cam ve çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ani görünüyor.

 

 


Yürürken yanına pencere camı düşen adam saniyelerle kurtuldu
Yürürken yanına pencere camı düşen adam saniyelerle kurtuldu
Yürürken yanına pencere camı düşen adam saniyelerle kurtuldu
Yürürken yanına pencere camı düşen adam saniyelerle kurtuldu
Yürürken yanına pencere camı düşen adam saniyelerle kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Selçuk Özdağ Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yürürken yanına pencere camı düşen adam saniyelerle kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 21:41:55. #1.15#
title