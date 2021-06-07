Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman'ın doğu, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğu, Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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