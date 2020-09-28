Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı