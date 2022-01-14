Yurt genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

Yurt genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde, 2 bin 220 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Türkiye genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde, 2 bin 220 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 5-6-7 Ocak'ta kara yollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 537 sürücünün SRC belgesiz araç kullandığı, 482 araç sahibinin ilgili kurum/kuruluştan yetki/izin belgesi almadan veya alınan belgelerin dışında faaliyete bulunduğu belirlendi.

1723 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 9 bin 23 aracın fenni muayenesinin olmadığı, 567 şoförün geçerli piskoteknik değerlendirme raporu olmadan araç kullandığı, 1045 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadıkları saptandı.

Ayrıca 2 bin 220 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

 Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title