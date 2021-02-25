Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

25.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:58
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Şubat haftasında 122,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Şubat haftasında 122,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Şubat haftasında net 122,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 194,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Şubat itibarıyla 31 milyar 19,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 10 milyar 249,9 milyon dolardan 10 milyar 474,5 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 281,4 milyon dolardan 289,2 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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