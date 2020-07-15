Yurt dışında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
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Yurt dışında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin İngiltere, Polonya, İsveç ve Yunanistan'daki temsilciliklerinde törenler düzenlendi.

Yurt dışında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
15.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:22

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin İngiltere, Polonya, İsveç ve Yunanistan'daki temsilciliklerinde törenler düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlanan etkinliklerde, tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde yapılan törene, Büyükelçi Tunç Üğdül'ün yanı sıra Polonya Dışişleri Bakanlığından yetkililer, Büyükelçilik mensupları, Polonya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği (TÜRKPOL), Polonya'da Yaşayan Türk iş adamları Derneği (POTIAD) yöneticileri, Türk ve Polonyalılar katıldı.

Büyükelçi Üğdül, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve sebat sınavı olduğunu ve Türkiye'nin bu sınavı geçtiği için gurur duyduklarını söyledi.

Polonyalıların da törene katılmasından mutluluk duyduğunu belirten Büyükelçi Üğdül, "2014'te ilişkilerimizin 600. yıl dönümünü kutladığımız ve ortak tarihimizin büyük bölümünde iş birliği yaptığımız, birbirimizden dostluğumuzu esirgemediğimiz Polonya'dan da bu konuda duyarlılık ve iş birliği bekliyoruz. Türkiye ve Polonya'nın, gelişme potansiyelleri yüksek iki ülke olarak diğer birçok alanda olduğu gibi önümüzdeki dönemde terörizmle mücadele ve güvenlik gibi ortak ilgi ve çıkar alanlarında iş birliğini en etkin şekilde sürdüreceklerine inancımız tamdır." dedi.

"Darbe girişiminden sonra müttefik ve ortaklarımız sınıfta kaldılar"

İngiltere'deki törende, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 15 Temmuz gecesi hayatlarını hiçe sayarak şehit olan vatandaşları şükranla ve minnetle andıklarını kaydetti.

Yalçın, hain darbe girişiminden sonra müttefik ülkelerden istenilen destek ve dayanışmanın görülmediğini aktararak, "Yabancı konukları 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili panel davetlerine katılımda isteksiz ve çekingen gördüm. 'Bu sizin iç işiniz, 4 yıl geçti, oldu bitti.' şeklinde birtakım gerekçeler öne sürüldüğünü duydum. Bazıları belki samimiydi, bazıları belki korktu. Darbe girişiminden sonra müttefik ve ortaklarımız sınıfta kaldılar." şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi devlete kastedildiğini, Meclisin bombalandığını ve seçilmiş devlet başkanının canına kastedildiğini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin meşruiyetine karşı açık bir saldırıydı. Nasıl darbe gecesi biz meşruiyetimizi savunduysak ondan aldığımız güçle tek başımıza Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan ilgili alanlarda da meşruiyetin yanında olduk. Suriye'de Suriye halkının meşru taleplerinin arkasında olduk. Libya'da meşru hükümetin arkasında duruyoruz. 'Türkiye kendi başına hareket ediyor.' dedikleri tüm konularda meşruiyetin yanındaydık. Tıpkı 4 yıl önce, o gece sabaha kadar halkın sokağa çıkıp meşruiyeti savunduğu gibi."

Yalçın, FETÖ terör örgütü ile mücadelenin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürdürüldüğüne, örgütün yurt dışındaki faaliyetlerinin azaltıldığına işaret ederek, "Bazı ülkelerde hala serbest hareket edebiliyorlar. Bu örgütün en önemli özelliği sinsi bir yapıya sahip olması ve birçok yere sızmış olmasıdır. Faaliyetlerini kirli para hareketleriyle sürdürüyorlar. Bunlarla mücadele ediyoruz." dedi.

İngiltere'nin darbe girişiminin ardından gösterdiği dayanışmayı hatırlatan Yalçın, "İngiltere o hain darbe girişimini açıkça ve süratle kınadı. Devlet bakanını Türkiye'ye göndererek bizlerle dayanışma sergilediler. Bugün bile birçok ülke darbenin bizim iç işimiz olduğunu belirtirken bu sabah İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi çok güzel bir mesaj yayınladı. Türk demokrasisinin İngiltere için kıymetli olduğunu belirtti." diye konuştu.

"FETÖ eğitim ve dini değerleri kullandı"

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İsveç'teki Türk toplumunun temsilcileri ve çeşitli davetliler katıldı.

Büyükelçi Yunt, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ, yeni nesil bir terör örgütü olarak eğitim ve dini değerleri kullanarak sinsice darbe girişiminde bulundu. Milletimiz ve devletimizin mücadelesi ile bu terör örgütüne gerekli cevap verildi." ifadesini kullandı.

Batı Trakya'da 15 Temmuz töreni

Batı Trakya'daki Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda yapılan anma programına Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Değişiklik Hareketi Partisi (KİNAL) İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbram, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve azınlığın çeşitli temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Murat Ömeroğlu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin bertaraf edilmesinde en büyük payın Türk halkına ait olduğunu belirtti.

Ömeroğlu, "15 Temmuz, FETÖ terör örgütünün devletimize yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koymuştur. En öz şekliyle ifade etmek gerekirse Türk demokrasisine kastedilmiş ve ancak kastedenler milletin direnişi karşısında başarısız olmuşlardır." şeklinde konuştu.

Yunanistan'a darbecilerin iade edilmesi çağrısı

Yunanistan'ın da FETÖ'yle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almasını temenni ettiğini söyleyen Ömeroğlu, "Bununla birlikte Yunanistan'a kaçarak Dedeağaç'a inen helikopterde bulunan 8 darbecinin, ülkemize iadelerinin halen gerçekleşmemiş olmasını talihsizlik olarak nitelendiriyoruz. Darbeci hainlerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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