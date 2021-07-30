Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 eski polis, adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aldıkları hapis cezası Yargıtay'a taşınan, dün TIR ile Yunanistan üzerinden İtalya'ya kaçmak isterken yakalanan 4 eski polis adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aldıkları hapis cezası Yargıtay'a taşınan, dün TIR ile Yunanistan üzerinden İtalya'ya kaçmak isterken yakalanan 4 eski polis adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meslekten ihraç edilmiş 1'i komiser 4 eski polisin illegal yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki gece Gebze'den TIR'a binerek yurt dışına gitmek isteyen 4 kişiyi, Balçık Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin sırt çantalarından eşyalar, gıda ürünleri ve lazımlık çıktı.

Şüphelilerden 3'ünün yargılandıkları davada aldıkları hapis cezasının Yargıtay'a taşındığı, diğerinin ise arandığı belirlendi. 4 şüphelinin TIR dorsesinde Yunanistan'a buradan da İtalya'ya kaçacağı tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan