Yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
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Yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

???????Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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