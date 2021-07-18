Yunusemreli satranççılar sezonun ilk kupasını aldı

Yunusemre Belediyespor satranç sporcuları, 2020/2021 sezonunun ilk yüz yüze turnuvası olan Manisa Yıldızlar Müsabakasında üçüncü olarak sezonun ilk kupasını aldı.

Yunusemre Belediyespor satranç sporcuları, 2020/2021 sezonunun ilk yüz yüze turnuvası olan Manisa Yıldızlar Müsabakasında üçüncü olarak sezonun ilk kupasını aldı.

Yunusemre Belediyespor satranç sporcuları, 2020/2021 sezonunun ilk yüz yüze turnuvası olan Manisa Yıldızlar Müsabakasına katıldı. 15 - 17 Temmuz tarihlerinde Manisa Gediz Satranç Salonu'nda oynanan 18 yaş altı müsabakaya katılan Yunusemre Belediyesporlu satranççılar Baha Karadağ, Burak Kaplancan, Buse Hoşer ve Berat Koçu 10 tam puanın 7'sini toplayıp ikinci ile eş puanla üçüncü oldu. Böylelikle Yunusemreli satranççılar 2020/2021 sezonunun ilk kupasını kazandı. Müsabakalarla ilgili konuşan Yunusemre Belediyespor Satranç Antrenörü Hasan Alevnur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımız pandemi sebebiyle 18 aya yakın bir süredir yüz yüze turnuvalara katılamıyor. Bu uzun sürenin ardından katıldığımız turnuvada güçlü rakipler ile mücadele ettik. 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ikinci ile eş puanda averajla üçüncü olduk. Centilmence ve başarıyla mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ilgi ve alakaları için sporcularımız adına teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı