Yunusemre'de voleybol yaz kursu devam ediyor

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla açılan Yaz Spor Okulunda düzenlenen voleybol kursuna katılan 7-14 yaş arasındaki 100 öğrenci voleybol oynamayı öğreniyor.

Yunusemre Belediyespor'un Yaz Spor Okulu kapsamında açılan voleybol kursu öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Hafta içi üç gün Atatürk Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kursta 7-14 yaş arası 100 öğrenci voleybol oynamayı öğreniyor. Kursa ilişkin bilgi veren Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, spor yapma alışkanlığının küçük yaşlarda edinilmesini amaçladıklarını söyledi. Çarıkçı açıklamasında, "Şu anda 100 sporcumuz, 4 antrenörümüz rehberliğinde voleybol oynamayı öğreniyor. Bu tür kurslar çocuklarımızın spora yönlendirilmesinde, sevdiği sporu keşfetmesinde büyük önem arz ediyor. Yaz spor okullarında keşfettiğimiz yetenekli çocuklarımıza lisans çıkartarak altyapımızda yarışma gruplarına alıyoruz. Bizlere bu imkanları sunan başta Yunusemre Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA