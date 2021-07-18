Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
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Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında kurban kesim yerleri belli olurken, kesim yerlerinde vatandaşların askı ve su ihtiyacı karşılanacak. Arife Pazarı ise Millet Çarşısı ve Karaköy'de kurulacak.

İlçede vatandaşların Kurban Bayramı'nı güzel bir şeklide geçirmesi için çalışan Yunusemre Belediyesi, bayram hazırlıklarını tamamladı. Yunusemre ilçesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını Laleli Pazaryeri, İtfaiye Dairesi Başkanlığının Bahçesi, Karaköy Pazaryeri, Horozköy Yeni Pazaryeri ve Muradiye Pazar Yeri'nde kesecek. Kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan kişilere kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından cezai işlem uygulanacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların askı ve su ihtiyacını karşılayacak.

Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için 19 Temmuz Pazartesi günü Millet Çarşısı'nda ve Karaköy'de pazar kurulacak. Belediye ekipleri Kurban Bayramı öncesi camileri, mesire alanlarını ve umumi tuvaletleri buharlı yıkama aracı ile dezenfekte etti. - MANİSA

Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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