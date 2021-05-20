Yunus Emre Sakarya Üniversitesinde anıldı

Sakarya Üniversitesince "Vefatının 700. Yılında Yunus Emre ve Dönemi" konulu panel düzenlendi.

Sakarya Üniversitesince "Vefatının 700. Yılında Yunus Emre ve Dönemi" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Necmettin Alkan, Yunus Emre'yi değerli kılanın, onun doğduğu ve yaşadığı zaman diliminde Anadolu'nun içinde bulunduğu genel şartlara dikkat edildiğinde böyle bir değerin yetişmesi olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan da Yunus Emre gibi ilim ve irfan büyüğünün, yedi asırdır hem bu coğrafyaya hem de dünyaya önemli mesajlar veren bu gönül insanını anmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Panelde, Prof. Dr. Haşim Şahin "Yunus Emre ve Çağına Tarihsel Bir Bakış", Doç. Dr. Kürşad Koca "Yunus Emre'nin Dili ve Şairliği", Prof. Dr. Musa Taşdelen "Yunus Emre'nin Temsil Ettiği Toplumsal Değerleri", Arş. Gör. Dr. Ender Büyüközkara "Yunus Emre'nin İnsan Tasavvuru" ve Doç. Dr. Sezai Küçük "Bir Mutasavvıf Olarak Yunus Emre" başlıklı sunumlar yaptı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek