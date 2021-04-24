Yunus Emre Başar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı
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Yunus Emre Başar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Yunus Emre Başar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi, grekoromen stil 77 kilo finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu Macar Tamas Lorincz ile karşılaştı.

Tecrübeli rakibine 8-0 teknik üstünlükle yenilen Yunus Emre, gümüş madalya aldı. Olimpiyat ikincisi Lorincz, kariyerindeki dördüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli sporcu Yunus Emre, Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazandı.

Yunus Emre Başar, Polonya'da ilk turda Ermeni Varuzhan Grigoryan'ı 9-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Sanan Suleymanov'u 8-5, yarı finalde de Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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