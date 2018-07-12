"Havalimanına 3 Bomba Yerleştirildi" İhbarı Yunanistan'ı Alarma Geçirdi

Yunanistan'da kimliği belirsiz bir kişi, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na bomba yerleştirildiğini ihbar etti. Yetkililer ihbarın asılsız olup olmadığını araştırıyor.

HAVALİMANINDA BOMBA ALARMI

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda bomba alarmı verildi.

3 BOMBA YERLEŞTİRİLDİ, GECE YARISINA KADAR PATLATILACAK

Kimliği belirsiz bir kişi, Efimerida Ton Sindakton gazetesini arayarak havalimanında 3 patlayıcı yerleştirildiğini ve gece yarısına kadar patlatılacağını söyledi. Yetkililer ihbarın asılsız olup olmadığını araştırıyor.