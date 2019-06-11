Yunanistan'dan Kıbrıs açıklaması: Türkiye savaş istemiyor

Rum medyasına göre; Yunanistan'da yayın yapan Real FM'e konuşan Katrougalos, "Türkiye bir savaş ortamı yaratmak istemiyor sadece oldu bittiler yaratmak istiyor" dedi.

Uluslararası toplumun Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin davranışlarını oybirliğiyle kınadığını söyleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Böylece Ankara'nın planları çökertildi" dedi.

'SICAK OLAY OLMAZ'

Yunanistan'ın güçlü bir diplomasi yürüttüğünü belirten Katrougalos, "Türkiye, Ege'deki ve Kıbrıs'taki kışkırtıcı eylemlerine rağmen sıcak olay yaratmak amacında değil" diye konuştu.

Katrougalos, Yunanistan ve Türkiye arasında güven artırıcı önlemler konusunun tartışılmasının, gerilimin artması ve Ege'de istenmeyen bir gelişmenin önlenmesini amaçladığını söyledi.

Rum yönetimi, Fatih sondaj gemisinde görev yapan personeller için Avrupa Tutuklama Emri çıkarmıştı. Türkiye ve KKTC bu adıma sert tepki vermişti.

Kaynak: DHA

- Karahasan