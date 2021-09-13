Yunanistan'da uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Yunanistan'da uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Yunanistan'da uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da "Cessna 172" tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi öldü.

Yunanistan'da "Cessna 172" tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi öldü.

Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, İsrail'den kalkan "Cessna 172" tipi özel uçak, Sisam Adası'na gelirken Potokaki Pithagoriou yakınlarında denize düştü.

Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu uçaktaki iki kişinin cansız bedenlerine denizde ulaşıldı.

Bölgede düşen uçağa ait enkaz parçaları da bulundu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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