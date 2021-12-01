Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısızlara getirilen ceza randevu taleplerini artırdı

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere para cezası verilmesine ilişkin kararın ardından aşı randevularının 24 saat içinde yaklaşık yedi katına çıktığı bildirildi.

Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, 60 yaş üstü aşısız kişilere aylık 100 avro para cezası kesilmesine ilişkin kararın ardından ilk doz aşı için başvuruda bulunanların sayısında görülen artışa dikkati çekti.

Söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele adına atılacak yeni adımlar çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını istemiş, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 avro ceza kesileceğini duyurmuştu.

Yunanistan'da 60 yaş üstünde Kovid-19 aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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