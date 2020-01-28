Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

28.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:40
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi, 'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Hudut Birliği askerleri ile ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Üyüklütatar köyü yakınlarında askeri yasak bölgede 6 kişi tespit etti.


Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen O.C, Ş.Z, N.Ç.Ö, R.Ö, İ.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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