Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan E.Y, A.S, T.T. ve F.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden E.Y, T.T. ve F.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: 'İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Yunanistan'daki orman yangın) Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz.'
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'daki orman yangın) Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz."
Yunanistan alev alev yanıyor! Vatandaşlar sosyal medyadan çağrı yaptı: Help Greece
Yunanistan alev alev yanıyor! Vatandaşlar sosyal medyadan çağrı yaptı: Help Greece
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar İlham Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:13:52. #1.14#

title