YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması

YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Makul seviyede kar marjı koyan marketlere teşekkür ediyoruz ancak piyasada çok yüksek fiyatlara yumurta da gördüğümüzü söyleyebiliriz." dedi.

AFYON (AA) - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Makul seviyede kar marjı koyan marketlere teşekkür ediyoruz ancak piyasada çok yüksek fiyatlara yumurta da gördüğümüzü söyleyebiliriz." dedi.

Afyon, Merkez Birliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yumurta fiyatlarını değerlendirdi.

Döviz kurundaki dalgalanmanın yumurta fiyatlarını etkilediğine işaret eden Afyon, "Biz dövizin aşağı çekilmesinden önce üretici tarafında indirimlerimizi yapmıştık ve en makul seviyeye inmesini sağladık. Maliyetlerimiz stabil kaldığı sürece sektörümüzün sürdürülebilirliği mümkündür. Biz isteriz ki yumurta fiyatları yıl boyunca aynı kalsın. Fahiş kar etmeyelim ama hayvanımızı beslemeye ve yatırım yapmaya imkan verecek kadar bir kar marjımız olmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Afyon, yumurtadaki fiyat artışının doğrudan yemle alakalı olduğunu belirterek, "Çünkü bir yumurtanın maliyeti 200 gram yemdir. Yumurtanın market boyutunda fiyatları çok önemli. Makul seviyede kar marjı koyan marketlere teşekkür ediyoruz ancak piyasada çok yüksek fiyatlara yumurta da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Vatandaşımız 3 kodlu yumurtanın el değmeden sofralara geldiğini bilsin. Yumurta fiyatlarının düşmesi için marketlerin kar marjları kontrol altında olmalı." diye konuştu.

Bir koli yumurtanın fiyatının son bir ayda çok değiştiğine dikkati çeken Afyon, "L boy 63-72 gramlık yumurtanın ambalajında bugün için üreticiden çıkış fiyatı 30-31 lira. Bunun döviz kuru düşmeden önceki maliyeti üreticiye 36 liraydı. 36 liraya mal ettiğimiz yumurtayı en yüksek 37-38 liraya piyasaya arz ettik ama piyasada bunun en makul market fiyatı 40-45 lira oldu. Aynı yumurtanın 65 liraya satıldığını görmek bizi de tüketicimizi de üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması

YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması

YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması

YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri

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