Yüksel Yıldırım, Bakan Soylu hakkında sözlerine açıklık getirdi
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Yüksel Yıldırım, Bakan Soylu hakkında sözlerine açıklık getirdi

Yüksel Yıldırım, Bakan Soylu hakkında sözlerine açıklık getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında söylediği sözlere açıklık getirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında söylediği sözlere açıklık getirdi.

Başkan Yıldırım, bazı takımların maçlarına binlerce taraftarın alınmasına tepki göstermiş, yaptığı açıklamalar tepki toplamıştı. Başkan Yıldırım, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, üzüntüsünü paylaştı.

Yıldırım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor olarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz TFF 1. Lig'de pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık, Samsunsporumuzun müsabakalarına hiçbir şekilde seyirci alamayışımızın şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşamaktayız. 30 Nisan 2021 tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında taraftarlarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla basın mensuplarının sorduğu, 'Maçlarımıza niçin rakip takımlar gibi seyirci alamıyoruz' sorusu üzerine, diğer takımların oynadıkları müsabakalarda Sayın İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak müsamaha gösterildiği hatta Adana Demirspor Kulübü Başkanının, Sayın İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım. Pandemi yasakları sürecinde. Seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla TFF'nin stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış olduğu yazılı tebligatlara rağmen bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür. Benim amacım ve açıklamalarım Samsun ilimizde kurallara uyup da bazı illerde uyulmaması sonucu yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmek için yapılmıştır. Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan Sayın İçişleri Bakanımızın ve emniyet teşkilatımızın yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirlerine sunarım." - SAMSUN

Yüksel Yıldırım, Bakan Soylu hakkında sözlerine açıklık getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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