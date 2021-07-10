Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında, nereli? Yüksel Taşkın hayatı ve biyografisi!
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Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında, nereli? Yüksel Taşkın hayatı ve biyografisi!

Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında, nereli? Yüksel Taşkın hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yaptığı programlarla dikkatleri çeken Yüksel Taşkın izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yüksel Taşkın kaç yaşında, nereli? Yüksel Taşkın hayatı ve biyografisi! Yüksel Taşkın kimdir?

Açık oturum programları ile dikkatleri çeken Yüksel Taşkın hakkında araştırmalar yapılıyor. Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında, nereli? Yüksel Taşkın hayatı ve biyografisi!

YÜKSEL TAŞKIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1972

Kaç yaşında: 49yaşında

1972 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu; aynı bölümde yüksek lisansını 1995 yılında, doktorasını ise 2001 yılında tamamladı. Öğrencilik yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu'nda aktif olarak çalıştı.

2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademik çalışmalarına başlayan Taşkın, aşağıdaki kurumlarda misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

• New York Üniversitesi (ABD), Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi (1999-2000)

• Hollanda Modern Dünyada İslam Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü (ISIM) (2005-2006)

• Northwestern Üniversitesi (ABD), Buffett Uluslararası ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Merkezi (2011-2012)

2009 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanı aldı. 11 Ocak 2016'da 1128 akademisyenin imzasıyla yayımlanan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden 7 Şubat 2017 tarihinde ihraç edildi.

SİYASİ KARİYERİ

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladı. 3-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 36. CHP Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde Parti Meclisi'ne girdi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul I. Bölge'den milletvekili adayı gösterildi, fakat seçilemedi.

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 37. CHP Olağan Kurultayı'nda yeniden Parti Meclisi'ne seçildi ve 10 Ağustos 2020 tarihinde Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

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Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında, nereli? Yüksel Taşkın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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