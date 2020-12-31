Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
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Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi

31.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:43
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten-Nurettin Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasretini sonlandıran 3'ü erkek 1'i kız dördüz bebekleri, 1 yaşında girdi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten-Nurettin Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasretini sonlandıran 3'ü erkek 1'i kız dördüz bebekleri, 1 yaşında girdi.  Dördüzlere kent esnafından baklavacı Fuat Erdi, 4 pasta ile doğum günü sürprizi yaptı.

Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten-Nurettin Bartın çiftinin geçen yıl dördüz bebekleri oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 31 haftalık olarak dünyaya gelen 3'ü erkek 1'i kız bebekler, Özel Lokman Hekim Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 2 aylık tedavi ile sağlıklarına kavuşan bebeklere Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin isimleri verildi.

Bugün 1 yaşına giren dördüzlere, Yüksekova'da dükkanı bulunan baklavacı Fuat Erdil, doğum günü sürprizi yaptı. Hazırladığı 4 pastayı ailenin yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerine götüren Erdil'i karşılarında gören Bartın çifti, büyük mutluluk yaşadı.

Yaz aylarında inşaatlarda çalışarak geçimlini sağlayan Baba Nurettin Bartın, "Altı yıllık evlat hasreti bir yıl önce bitti. Dördüz sahibi olduk. Üç erkek bir kız, Allah'a şükürler olsun bugün de doğum günleri. Maşallah sağlıkları çok iyi. Biraz maddi sıkıntılar yaşıyoruz, aylık masrafları çok oluyor. Eşim tek başına bakamadığı için ben de yardım ediyorum. İkimiz beraber bebeklerimize bakıyoruz. Bugün dördüzlerime bir sürpriz yapıldı. Haberimiz olmadan Yüksekovalı Fuat usta çocuklarım için ayrı ayrı doğum günü pastası yapmış. Çok teşekkür ediyorum" dedi. 


Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi
Yüksekova'nın dördüzleri bir yaşına girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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