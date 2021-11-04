Yüksekova'da 13 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uzman Çavuş olarak görev yapan şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında

3 Kasım 2021 tarihinde ilimiz Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 13 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Şanlıurfa ilinde aktif uzman çavuş olarak görev yapan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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