Yüksek kesimler beyaza büründü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Kurubaş Geçidi'nden drone ile detaylar Van'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Kurubaş Geçidi'nden drone ile detaylar Van'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Van-Hakkari karayolunda bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin