Yüksek kesimler beyaza büründü
11.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:46
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Kurubaş Geçidi'nden drone ile detaylar Van'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Kurubaş Geçidi'nden drone ile detaylar Van'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Van-Hakkari karayolunda bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin