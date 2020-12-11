Yüksek kesimler beyaza büründü
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Yüksek kesimler beyaza büründü

11.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:46

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Kurubaş Geçidi'nden drone ile detaylar Van'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Kurubaş Geçidi'nden drone ile detaylar Van'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Van-Hakkari karayolunda bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimler beyaza büründü
Yüksek kesimler beyaza büründü
Yüksek kesimler beyaza büründü
Yüksek kesimler beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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