Yukatel Denizlispor maçının ardından

19.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:45

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Galatasaray değerleriyle yetişmiş bir Fatih Terim olarak Arda'ya güvenleri tekrar kazanmak için bir şans kapısı açılmasından yanayım" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ederken maç sonunda düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

FATİH TERİM: YÖNETİMLE TRANSFER KONUSUNDA PROBLEMİMİZ OLMADIDevre arası transfer döneminde Galatasaray yönetimi ile bir anlaşmazlık yaşamadıklarının altını çizen Terim, "Yönetimle problemimiz olmadı. Bu konuda bazen fikir ayrılıkları olabilir. Bunun adına da problem denmez. Sıkıntımız olmadı. Yönetim de ben de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha da önemlisi yokluklar içerisinde varlığımızı belli etmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz listenin bire bir alınmasını beklemek zor olur. Cezamız var. Ufak tefek oldu bunu da kamuoyuna açıkladık. Burada eğer bir sıkıntı varsa direk muhatabı teknik olarak benimdir. Ben bunu dedim alınmadı gibi şeyler söylemedim. Olsa bile ben bunu kimseyle paylaşmam" şeklinde konuştu."GENÇ VE TECRÜBELİ OYUNCULAR ALABİLİRSEK ALACAĞIZ"Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, "Hem istediğinizi alamıyorsunuz, aldıklarınızın da en iyi olmasına dikkat ediyorsunuz. Satmadan alamama sıkıntısı varken devre arası başarmak kolay olmuyor. Bu sene o sıkıntıyı yaşıyoruz, buna rağmen Sarrachi ve Jesse'yi aldık. Stoper alalım dedik kendisi vazgeçti, alamadık. Genç ve tecrübeli oyuncular alabilirsek alacağız. Bir yandan da kadroyu boşaltmamız lazım" diye konuştu."ARDA'YA BİR ŞANS KAPISI AÇILMASI TARAFTARIYIM"Transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın bir şansı daha hak ettiğini vurgulayan Terim, şunları söyledi: "Arda meselesinin yönetimle aramda bir kriz gibi gösterilmesinden dolayı son derece rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bahsettiğimiz kişi camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe ciddi bir katkı sağlamış. Arda'yı iyisiyle kötüsüyle sevabıyla günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hata yaparız bize de sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray değerleriyle yetişmiş bir Fatih Terim olarak Arda'ya güvenleri tekrar kazanmak için bir şans kapısı açılması taraftarıyım. Gerekirse futbolu burada bırakmasının yetiştiği aile tarafından sağlanabileceğini söyledim. Performans fizik teknik sahadaki hareketlerinden mücadeleden bahsetmiyoruz. Burada hatalarının bedelini ödemiş bir Arda var. Hatta ödemeye de devam ediyor. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda konusu sadece teknik bir karar değil. Biz Galatasaray camiası olarak bu yaklaşımla bakabilen bizlerin sizlerin taraftarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Taraftarından camiasına seyircisine herkesin ortak kararı olmalı."AKLIMIZA BÖYLE ŞEYLER GELMEZ"Marcao'nun sarı kart görerek bir sonraki lig maçında cezalı duruma düşmesine rağmen bir sarı kart daha görmesi halinde cezasını kupada çekeceğinin hatırlatılması üzerine ise Terim, "Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Aklımız böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Düşünmedim. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekişine biz karışmayız. Başkaları bizi ilgilendirmez" dedi."BİZİM İÇİN HER MAÇIN FİNAL OLDUĞU KAYBETMENİN BİZİ ÇOK ÜZECEĞİ BİR ORTAMDAYIZ"Takım olarak doğru işler yaptıklarını ifade eden Terim, puan farkını bir an evvel eritmek istediklerini söyleyerek, "Hepimizin bir oyun hayali var. Hepimiz bu hayale ulaşmak için çalışıyoruz. Biz de bugün o hayale yavaş yavaş yaklaşabileceğimizi gösterdik. Bence iyi oyun oynadık. Bazı anlarda çok yüksek pas yüzdesine ve oyun hakimiyetine çıktık. Baya gol pozisyonu yakaladık. İlk yarı gol pozisyonu verdiğimizi hatırlamıyorum. Sıkıntılı pozisyonlar oldu ama o şoktan sonra yine toparlandık. Muslera'nın tek aut atışı var. Bu önemli bir nokta. Doğru işler yaptığımızı gösteriyor. 20'ye yakın şut atmışız. Demek ki oyunun sonuçlandırmada daha da dikkatli olmalıyız ki oyunu koparalım. Çok daha farklı olabilirdi. Bizim için her maçın final olduğu kaybetmenin bizi çok üzeceği bir ortamdayız. Öyle kayıplar verdik ki bir an evvel arayı kapatmak için sabırsızlanıyorum. Oyuncularımın oyunundan memnunum. Sarrachi ilk yarı en iyilerinden biriydi. Her gün biraz daha fazla çalışacağız. Bu oyun bize ileriye ümitle bakmamızı gösteriyor" açıklamasında bulundu.MEHMET ÖZDİLEK: GENEL OYUNDAN MEMNUNUMYukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise Galatasaray karşısında oynadıkları futboldan memnun olduğunu vurgulayarak, "2,5 günde ikinci büyük maçımızı oynadık. Bu müsabakaları oynamak kolay değil. Maç öncesi analizinde Galatasaray'ın kenarlardan etkili olduğunu biliyorduk. Yediğimiz gol de kanat ortadan geldi. Oyun ortadayken 1-0 geriye düştük. Devre arasında oyuncularıma 1-0 devam etsin diye söyledim. Her takıma gol atacak potansiyelimiz var. 2'nci yarının 10'uncu dakikasında gol yedik. Oyunu hiç bırakmadık. Galatasaray'ın yediği golün 15 tanesini son yarım saatte yediğini göz önüne alırsak, son yarım saatte beraberliği yakalayacak pozisyonlar yakaladık. Son vuruşlarda beceriksizdik. Genel oyundan memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Puan ile dönmek istiyorduk. Önümüze bakacağız. Her iki takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fatih Terim'in açıklamaları

-Mehmet Özdilek'in açıklamaları

Kaynak: DHA