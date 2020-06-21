Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın: Galibiyetten dolayı mutluyuz"Hedeften uzaklaşınca işler çok zorlaşıyor""Genç oyuncuları havaya sokmayı doğru bulmuyorum""Küçülmeye falan gitmiyoruz""Oyuncularımıza güveniyoruz"Bülent Uygun: Hakemin koşacak hali yoktuDeniz TOKAT / DENİZLİ, - Süper Lig'in 28'inci haftasında...

Sergen Yalçın: Galibiyetten dolayı mutluyuz

"Hedeften uzaklaşınca işler çok zorlaşıyor"

Genç oyuncuları havaya sokmayı doğru bulmuyorum""Küçülmeye falan gitmiyoruz""Oyuncularımıza güveniyoruz"Bülent Uygun: Hakemin koşacak hali yoktu

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörüleri açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 5-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. 2 haftadır kazanamadıklarını ve galibiyetin kendileri için moral olduğunu belirten Yalçın, "Oyun içinde bölüm bölüm çok iyi oynadık. Özelikle son yarım saatte çok yüksek tempomuz vardı. Rakip karşılık vermekte zorlanınca oyun bizim lehimize çok kolay oldu. Onun için oyuncularıma tebrik ediyorum. Yavaş yavaş herkes maç oynayacak seviyeye geliyor. 3 aylık bir aradan sonra kolay değil tabi. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Genç oyuncularımız vardı bugün. En baştan başlayan sonradan kattığımız. Altyapıdan gelen oyuncularımız, onlarda yavaş yavaş takımımıza alışmaya başlıyorlar. Onların da performansını özellikle memnunum. İnşallah bu süreklilik bizim adımımıza devam eder" dedi."HEDEFTEN UZAKLAŞINCA İŞLER ÇOK ZORLAŞIYOR"Yalçın, geçen haftaki performansların çok bekledikleri gibi olmadığını ve bu hafta farklı bir ekiple başladıklarını ifade etti. Hafta içinde oyuncularla toplantı yaptığını, maça konsantre olmalarını istediğini aktaran Yalçın, "Büyük takımlarda maalesef hedeften uzaklaşınca işler çok zorlaşıyor. Hem teknik direktör hem de oyuncular için işler çok zorlaşıyor. Biz bu safhada oyuncularımızı ayakta tutmaya ve konsantre etmeye çalışıyoruz. Çünkü Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan ve kupa kazanmaya oynayan camiadır. Şu anda maalesef bu sezon bunların uzağında kaldığımız için maçlarda bazı sıkıntılar ve konsantre sıkıntıları yaşıyoruz. Yavaş yavaş bunu çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Bu hafta iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Yalçın, "Oyuncularımız iyi mücadele ettiler ve konsantreydiler. Özellikle tempomuz çok yüksekti. İkinci yarıdaki yüksek tempo farklı galibiyete sebep oldu. O yüzden bu haftayı iyi bir sonuçla kapattık. Kalan 6 haftada da inşallah iyi sonuçlarla kapatma istiyoruz" ifadelerini kullandı. "GENÇ OYUNCULARI HAVAYA SOKMANIN ÇOK DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"Türkiye'de genç oyuncularla ilgili çok ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Genç oyuncuları havaya sokmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bundan çok etkileniyor. Eskiden bazı arkadaşlarda bunun örneğini çok fazla gördük. O yüzden bizim genç oyuncularımız var. Onları kullanıyoruz. Onları çok fazla havaya sokmayalım. Daha çok gençler ve önlerinde uzun bir futbol hayatları var. Bırakalım kendilerini ispatlasınlar. Önce oynasınlar. Gelmesi gereken yerlere gelsinler. Onlarla ilgili methiyeleri ondan sonra konuşuruz. O yüzden genç oyuncularla ilgili konuşmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Bugün 4 tane alt yapı oyuncusuyla maçı bitirdik. 4 oyuncumuz da sahadaydı maçı bitirdiğimiz zaman. Bu da gençlere değer verdiğimizin ve genç oyuncuların bizim için önemli olduğunu ama sadece genç olduğu içinde bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynamayacağını özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu."KÜÇÜLMEYE FALAN GİTMİYORUZ, ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK KADRO KURACAĞIZ"Beşiktaş'ın gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacaklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Basında çok böyle konularla ilgili bize de mesajlar geliyor. O yüzden Beşiktaş gelecek sezon genç oyuncularla falan oynamayacak. Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak, önümüzdeki sene de bütün kupaları kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok. Genç oyuncularımız var. Kullanmamız gerekenleri kullanacağız. Kullanmamamız gerekenleri de kullanmayacağız. O yüzden lütfen farklı bir algı yaratılmasın bizim camiamızla ilgili. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Herkesin bunu çok iyi anlamasını istiyorum" dedi. "OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUZ"Maç içerisinde Ruiz Erdoğan değişikliğine ilişkin de açıklama yapan Sergen Yalçın, "Erdoğan-Ruiz değişikliği zorunlu bir değişiklik oldu. Ruiz adalesinde problem olduğunu iletti bize kenardan. Yedek kulübesinde oturan tek stoperimiz Erdoğan'dı. Genç bir oyuncu Erdoğan da onu kullandık. Bu şunu gösteriyor; Oyuncularımıza güveniyoruz. Genç oyunculara da tecrübeli oyuncularımıza da güveniyoruz. Hepsi bizim oyuncumuz. Boateng haftaya yetişir mi bilmiyorum. Aşil tendonunda bir problem var. Pazartesi günü net olarak öğreneceğiz. Vida haftaya yetişecektir. Boateng de herhalde haftaya bizimle birlikte olur" diye konuştu.BÜLENT UYGUN: HAKEMİN MAALESEF KOŞACAK HALİ YOKTU

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, kaybettikleri için üzgün olduklarını, Beşiktaş'ın karşılaşmada 3 puanı hak eden taraf olduklarını söyledi. Uygun, "Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Futbol adına attığı gollerle kazanmayı hak ettiler. 1-1'i bulana kadar iyi bir performans sergiledik. Hatta ikinci golü atma şansını da yakaladık. Fakat değerlendiremediğimiz andan itibaren. Hakemin maalesef koşacak hali yoktu. Olayları uzaktan takip ettiği için yürüyerek göremedi. O takdir haklarının dönüşünde de yediğimiz golle takım olarak demoralize olduk. Çok iyi karakterde, duygusal bir takıma sahibiz. Bu bize pahalıya patlıyor. Takımımızın özellikle önemli isimlerin takımdan ayrılmış olması, bazı önemli futbolcularımızın sakat olması Beşiktaş gibi güçlü bir ekibe karşı eksiklerimizden dolayı istediğimiz sonucu alamadık. Önümüzdeki Çaykur Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan puanlarla dönerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA