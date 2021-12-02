Yüce: "Ordu'da konut satışları düştü, arsa satışları hareketlendi"

ORDU (İHA) - Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, 2021 yılında kentte Konut satışlarının düşük olduğunu, arsa satışlarının ise artışa geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın can damarı olarak nitelendirilen emlak ve inşaat sektörünün gelişmesi yönündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Uğur Yüce, geçmiş yıllara göre 2021 yılında Ordu'da konut satışlarında düşüş yaşandığını söyledi. Bu konuda pandeminin de etkisi olduğunu ifade eden Yüce, kentte arsa satışlarının konut satışlarının önüne geçtiğini, insanların artık şehir hayatından uzaklaşmak için müstakil evleri tercih etmeye yöneldiklerine değindi.

"Pandeminin de etkisiyle insanlar şehirden uzaklaşmak istedi, arsa talebi arttı"

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, korona virüs pandemisi nedeniyle insanların artık sakin ortamlarda yaşamak istediklerini, bu nedenle arsa satışlarındaki hareketliliğin arttığını belirterek, "2021 yılında, önceki yıllara göre hesaplarsak emlak satışları biraz daha yavaş geçmiş oldu, tabi burada pandeminin, son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ilimizde 11 aydır yaşanmakta olan imar izninin olmayışı kentteki konut satışlarını etkiledi. 2021 yılında Ordu'da yeni inşaat ruhsatı olmadığı için çok fazla konut üretilmedi. Ancak Ordu'da genellikle arsa talebi çok fazla oldu. Pandemiden dolayı insanların köy gibi nezih yerlerde yaşama isteği ortaya çıktı. Pandemiden dolayı evlere hapis olan insanlar köy hayatı ve bahçeli ev arayışı içerisine geçti. Bu arada sanayi alanlarında arsa talepleri de olmuş oldu, imalathaneler ve yeni kurulacak olan alanlar için arsa istekleri oldu" dedi. - ORDU