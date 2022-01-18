Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerköy ilçesinden Yozgat'a yolcu taşıyan Osman D. idaresindeki 66 AN 102 plakalı minibüs, E-88 Karayolu Aşağı Elmahacılı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri

Minibüs, Yerköy, Yozgat, Güncel, Haber

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