Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yerköy ilçesinden Yozgat'a yolcu taşıyan Osman D. idaresindeki 66 AN 102 plakalı minibüs, E-88 Karayolu Aşağı Elmahacılı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.