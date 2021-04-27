Koronavirüse rağmen bağ evinde kumara 53 bin lira ceza
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Koronavirüse rağmen bağ evinde kumara 53 bin lira ceza

Koronavirüse rağmen bağ evinde kumara 53 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye toplam 53 bin 658 lira ceza uygulandı.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye toplam 53 bin 658 lira ceza uygulandı.

Akdağmadeni ilçesindeki bağ evinde, gece kumar oynandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynayan 10 kişi, suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, toplam 52 bin 595 TL ve 300 euro ele geçirildi. Ayrıca 8 deste iskambil kağıdı, okey taşları ve 1 ruhsatsız av tüfeğine el koyuldu. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kumar oynayan 10 kişiye toplam 53 bin 658 lira ceza kesildi. Ayrıca bağ evi sahibi Ö.Ş. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.


Koronavirüse rağmen bağ evinde kumara 53 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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